VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free, 20l
Koncentratet har en bred smutsupplösande förmåga och avlägsnar den mest hårt sittande vägsmutsen som damm, olja, smörjfett, insekter, trädharts och lera. Utan NTA.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|13
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|23,4
Produkt
- Kraftfullt rengöringsmedel för högtryck i självtvättar
- Löser upp även de hårdast sittande fläckarna av olja, smörjmedel, harts, lera och insekter
- Verkar snabbt.
- Extremt ekonomisk
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeseparatorn.
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Bilar, lastbilar, cyklar