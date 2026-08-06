VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free, 20l

Koncentratet har en bred smutsupplösande förmåga och avlägsnar den mest hårt sittande vägsmutsen som damm, olja, smörjfett, insekter, trädharts och lera. Utan NTA.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 13
Vikt inkl. förpackning (kg) 23,4
Produkt
  • Kraftfullt rengöringsmedel för högtryck i självtvättar
  • Löser upp även de hårdast sittande fläckarna av olja, smörjmedel, harts, lera och insekter
  • Verkar snabbt.
  • Extremt ekonomisk
  • Separerar olja/vatten snabbt i oljeseparatorn.
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • NTA-fri
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free, 20l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free, 20l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free, 20l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Bilar, lastbilar, cyklar
Tillbehör