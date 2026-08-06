Vår VehiclePro Klear!Brush RM 891 är ett högeffektivt borstschampo med hydrofob effekt för bästa möjliga rengörings- och torkresultat vid tvätt av bilar och övriga fordon i automattvättar. Det ökar borstens glidförmåga, vilket hjälper till att skydda lacken och stöder även borstarnas självrengöring, bibehåller deras värde och håller dem i funktion längre. Det mycket högavkastande borstschampot från Kärcher Klear! Line kan rengöra upp till 200 bilar per liter, vilket gör den till ett särskilt ekonomiskt val. Klear!Brush RM 891 kan även användas som ett aktivt skum vid behov. Den är VDA-kompatibel och separerar snabbt olja och vatten i oljeavskiljaren. Ytaktiva ämnen som ingår i formeln är biologiskt nedbrytbara enligt OECD.