VehiclePro Klear!Brush RM 891, 200l
Högkoncentrerat, borstschampo för intensiv men ändå lackvänlig rengöring. Stöder självrengöring som förlänger borstarnas livslängd hos automattvättar. VDA-kompatibel.
Vår VehiclePro Klear!Brush RM 891 är ett högeffektivt borstschampo med hydrofob effekt för bästa möjliga rengörings- och torkresultat vid tvätt av bilar och övriga fordon i automattvättar. Det ökar borstens glidförmåga, vilket hjälper till att skydda lacken och stöder även borstarnas självrengöring, bibehåller deras värde och håller dem i funktion längre. Det mycket högavkastande borstschampot från Kärcher Klear! Line kan rengöra upp till 200 bilar per liter, vilket gör den till ett särskilt ekonomiskt val. Klear!Brush RM 891 kan även användas som ett aktivt skum vid behov. Den är VDA-kompatibel och separerar snabbt olja och vatten i oljeavskiljaren. Ytaktiva ämnen som ingår i formeln är biologiskt nedbrytbara enligt OECD.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|200
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|11
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|214
Produkt
- Effektivt borstschampo till tvättanläggningar för bilar och övriga fordon
- Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
- Ger ett perfekt torkresultat tack vare hydrofob effekt
- Säkerställer optimal glidförmåga hos borsten
- Högkoncetrerad
- VDA-kompatibel
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Användningsområden
- Bilar
- Rengöring av yrkesfordon