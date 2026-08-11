VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
Högkoncentrerat skumrengöringsmedel med mycket bra skumbildning och hög smutsbärförmåga, lätt att skölja av, kompatibel med torkmedel och vaxer. VDA-kompatibel.
När det används i fordonstvättsystem imponerar vårt aktiva skum VehiclePro Klear!Foam RM 892, låg dosering med mycket bra rengöringsresultat. Den högkoncentrerade skumrengöringen tar på ett tillförlitligt sätt bort olja, fett och mineralsmuts och ökar samtidigt borstarnas glidegenskaper – för särskilt skonsam rengöring av bilar och andra fordon. Dessutom skapar den en stabil och lättsköljbar skummatta med hög smutsbärande förmåga och förbereder ett perfekt torkresultat med hjälp av en hydrofob effekt. Klear!Foam RM 892 kan även användas som skumregn eller som borstschampo om doseringen är anpassad. Innehållna ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara i enlighet med OECD och därför miljövänliga.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|10
|Vikt (kg)
|10,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|287 x 150 x 329
Produkt
- Skumintensivt borstschampo för biltvätt
- Tar enkelt bort oljor, fett och mineralfläckar
- Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
- Skapar en stabil och effektiv skummatta
- Ger ett perfekt torkresultat tack vare hydrofob effekt
- Speciellt innehåll ger ett varaktigt skydd av fordonets yta
- Högkoncetrerad
- VDA-kompatibel
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Användningsområden
- Bilar
- Rengöring av yrkesfordon