När det används i fordonstvättsystem imponerar vårt aktiva skum VehiclePro Klear!Foam RM 892, låg dosering med mycket bra rengöringsresultat. Den högkoncentrerade skumrengöringen tar på ett tillförlitligt sätt bort olja, fett och mineralsmuts och ökar samtidigt borstarnas glidegenskaper – för särskilt skonsam rengöring av bilar och andra fordon. Dessutom skapar den en stabil och lättsköljbar skummatta med hög smutsbärande förmåga och förbereder ett perfekt torkresultat med hjälp av en hydrofob effekt. Klear!Foam RM 892 kan även användas som skumregn eller som borstschampo om doseringen är anpassad. Innehållna ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara i enlighet med OECD och därför miljövänliga.