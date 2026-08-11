VehiclePro Klear!Glow RM 894 från Kärcher är en högkoncentrerad, extremt ekonomisk och VDA-kompatibel vaxvårdsprodukt för bilar och kommersiella fordon för användning i automat- och självbtvättar. Det effektiva vaxet skapar ett högblankt konserveringsmedel som skyddar lacken från skadlig miljöpåverkan upp till 8 efterföljande tvättar. Den speciella formuleringen resulterar i en ytmodifiering som möjliggör bättre ljusreflektion och därför ett permanent högblankt ytskikt. Dessutom säkerställer vaxet utmärkta torkresultat på grund av dess hydrofoba effekter och står med en kapacitet på cirka 100 bilar per liter också för maximal ekonomi.