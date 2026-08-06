VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, Svanenmärkt: Miljövänligt spraymedel för förtvätt. Påskyndar upplösning och borttagning av olja, fett och insektsrester.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|11
|Vikt (kg)
|21
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Effektivt förtvätt till bilar och transportfordon
- Låter effetkivt fett, olja, och insektsrester svälla och lösas upp effetkivt
- Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Verkar snabbt.
- Skonsam mot material
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare / behållare med beständigt innerhölje.
Användningsområden
- Bilvaxning
- Fordonsrengöring
- Bil/motortvätt
- Bilar, lastbilar, cyklar