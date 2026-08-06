VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, 20l

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, Svanenmärkt: Miljövänligt spraymedel för förtvätt. Påskyndar upplösning och borttagning av olja, fett och insektsrester.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 11
Vikt (kg) 21
Vikt inkl. förpackning (kg) 21,8
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt förtvätt till bilar och transportfordon
  • Låter effetkivt fett, olja, och insektsrester svälla och lösas upp effetkivt
  • Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Verkar snabbt.
  • Skonsam mot material
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, 20l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  • P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare / behållare med beständigt innerhölje.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Bilvaxning
  • Fordonsrengöring
  • Bil/motortvätt
  • Bilar, lastbilar, cyklar