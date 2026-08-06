Wheel cleaner, alkaline RM 801 ASF, 20l

Särskild hjulrengöring för alla belagda legerade och stålfälgar (utom obelagda högglansfälgar för specialändamål). Skonsam verkan som effektivt tar bort hårt sittande smuts som vägdamm, inbakat bromsdamm, däckdamm och avlagringar av vägsalt. Har inte någon skadlig effekt på betonggolv eller hjulbågar.