FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, 10l

Speciellt rengöringsmedel för stengodsklinkers som effektivt löser upp smuts i form av olja, fett och mineraler. Påverkar inte de halkhämmande egenskaperna hos stengodsklinker.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 10,5
Vikt (kg) 11,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 12,3
Mått (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Produkt
  • Kraftfull basrengöring för tungt nedsmutsat fint stenkakel
  • Löser upp olja, fett och mineralfläckar
  • Bra vätande egenskaper
  • Lätt skummande.
  • Extremt ekonomisk
  • Angenäm och frisk doft
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
  • Utan tensider och enzym
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
