FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l
Högeffektivt rengöringsmedel för maskinell och manuell underhållsrengöring av alla typer av hårda golv och ytor. Låg dosering möjlig tack vare en högvätande tensidkombination
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|12
|pH
|9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
Produkt
- Underhållsrengöring av alla vattentåliga ytor
- mycket ekonomisk tack vare låg dosering 0,25 till 1%
- Kraftfull rengöring tack vare högvätande tensider
- Snabbtorkande
- Rengöring utan ränder.
- Lätt skummande.
- Miljö- och materialvänlig
- Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
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Användningsområden
- Golv- och ytrengöring