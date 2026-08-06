FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 10l

Kraftfullt rengörande och vårdande medel för underhållande rengöring av alla vattenbeständiga, mjuka golv och beläggningar. De halkhämmande egenskaperna (i enlighet med DIN V 18032-2:2001-04) gör medlet speciellt lämpligt för gym och liknande lokaler. Lågskummande RM 780 torkar utan ränder.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 9
Vikt (kg) 10
Vikt inkl. förpackning (kg) 11
Mått (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 10l
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 10l
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Användningsområden
  • Fönsterrengöring
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