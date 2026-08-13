FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 20l

Kraftfullt rengörande och vårdande medel för underhållande rengöring av alla vattenbeständiga, mjuka golv och beläggningar. De halkhämmande egenskaperna (i enlighet med DIN V 18032-2:2001-04) gör medlet speciellt lämpligt för gym och liknande lokaler. Lågskummande RM 780 torkar utan ränder.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 9
Vikt (kg) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 21,7
Mått (L × B × H) (mm) 270 x 240 x 430
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 20l
FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 20l
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Användningsområden
  • Fönsterrengöring
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