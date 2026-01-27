FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 10l
Surt grundrengöringsmedel för golvrengöringsmaskiner. Löser effektivt upp cementfilm samt avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten. Utmärkt för rengöring efter byggarbeten.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|0,7
|Vikt (kg)
|10,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Kraftfull sur grundrengöring för alla syrabeständiga hårda golv
- Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
- Löser kraftfullt upp cementrester
- Mycket lågskummande
- Med inbyggt korrosionsskydd
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE +SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE +240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE +SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE +SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 50 W Bp Pack 115Ah D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li/FC R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li/FC D51
- B 60 W Bp Pack DOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60 W Bp Pack DOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
- B 80 W Konfigurerbar
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- ECO! Mopp Röd 40 cm
- Mopp i mikrofiber 40x13cm
- Röd öglad mikrofibermopp 40cm
- Skrubbmopp mikrofiber 40cm, blå
Tidigare års produkter
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+D75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Gel+Rins+Aut
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 150 R DOSE
- B 150 RBpDOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 150 RBpDOSEFleet+240AhGel+Mop+Man.Rins
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bp
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 RBpDOSE Fleet+240AhWet+Rins+D90+Sq
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R +R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R +R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + R 100
- B 40 DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W BP
- B 40 W Bp Pack D51
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill+Squee
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rinsing+AutoFill+Squee+Mopp
- B 60 W Bp DOSE (Borstvals)
- B 60 W Bp DOSE B 60 W Bp DOSE(Planskur)
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60/10 C Mop Vac
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack+D75+V1000
- B 95 RS Bc DOSE Fleet+180Ah
- B 95 RS Bc Pack Dose
- B40C R45
- B40W R55
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet
- BR 30/4
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
Användningsområden
- Rengöring efter bygget
- Fönsterrengöring