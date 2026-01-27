FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 10l

Surt grundrengöringsmedel för golvrengöringsmaskiner. Löser effektivt upp cementfilm samt avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten. Utmärkt för rengöring efter byggarbeten.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 0,7
Vikt (kg) 10,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 11,3
Mått (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Produkt
  • Kraftfull sur grundrengöring för alla syrabeständiga hårda golv
  • Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
  • Löser kraftfullt upp cementrester
  • Mycket lågskummande
  • Med inbyggt korrosionsskydd
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 10l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
  • Rengöring efter bygget
  • Fönsterrengöring
