FloorPro Deep Cleaner RM 69 2,5l, 2.5l

För rengöring av industrigolv, bilhallar, köpcentra m.m. Djupverkande. Löser effektivt upp fett-, olje-, sot- och mineralfläckar. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF). Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 2,5
Förpackningsenhet (Del(ar)) 4
pH 10
Vikt (kg) 2,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,8
Mått (L × B × H) (mm) 129 x 127 x 300
Produkt
  • kraftfull underhållsrengöring och mellanrengöring för kraftigt smutsade industrigolv
  • Mycket lågskummande
  • Löser upp olja, fett och mineralfläckar effektivt
  • Enastående rengöringskapacitet
  • ofarlig klassificering
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • kan användas för både manuell och maskinrengöring
  • Separerar olja/vatten snabbt i oljeseparatorn.
  • Verkar snabbt.
  • Mycket effektiv
  • Angenäm och frisk doft
  • Brett användningsområde: för alla vattentåliga, alkali-känsliga (t.ex. linoleum) och alkali-resistenta (t.ex. PVC) ytor.
FloorPro Deep Cleaner RM 69 2,5l, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 2,5l, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 2,5l, 2.5l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
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Användningsområden
  • Fönsterrengöring
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