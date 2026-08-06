FloorPro Deep Cleaner RM 69 200l, 200l

För rengöring av industrigolv, bilhallar, köpcentra m.m. Djupverkande. Löser effektivt upp fett-, olje-, sot- och mineralfläckar. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF). Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 10
Vikt (kg) 201,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 209,4
Mått (L × B × H) (mm) 580 x 580 x 970
FloorPro Deep Cleaner RM 69 200l, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 200l, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 200l, 200l
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Fönsterrengöring
Tillbehör