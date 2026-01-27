FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752, 200l

Extra kraftfullt rengöringsmedel för att avlägsna smuts och beläggningar från alkali-resistenta golv. Tar bort även de mest envisa olje-, fet-t och mineralfläckar. Lätt skummande.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 13,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 230
Produkt
  • Kraftfull grundrengöring och borttagningsmedel
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • För grundlig rengöring av tungt nedsmutsade industrigolvbeläggningar
  • Avlägsnar skikt av polymerer, vax och blekmedel
  • Testade av FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH (Forskning och testinstitut) i januari 2014.
  • Inga obehagliga ångor
  • Angenäm och frisk citrusdoft
  • Mycket kort reaktionstid
  • Extremt ekonomisk
  • Lätt skummande.
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
  • Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Användningsområden
