FloorPro natural industrial cleaner RM 69N, 10l
Svanenmärkt naturligt industriellt rengöringsmedel RM 69N, tillverkat av naturbaserade ingredienser för daglig rengöring inom logistik och produktion. Effektivt mot olja och fettfläckar.
Det naturliga industriella rengöringsmedlet RM 69N består av över 99 procent naturbaserade ingredienser är miljömärkt med Svanen. Det innehåller tensider från kokos och majs som utvinns från restprodukter i livsmedelsindustrin. Det är fritt från doftämnen, färgämnen och silikonoljor, vilket gör det idealiskt för metall- och lackbearbetningsföretag samt fordonsindustrin. RM 69N är icke-farligt och innehåller inga fosfater, mikroplaster eller andra kritiska ämnen. Det klassas heller inte som farligt gods, vilket gör transporten mer kostnadseffektiv. Det miljövänliga industriella rengöringsmedlet kräver inga särskilda lagringsförhållanden. Trots sin naturbaserade sammansättning uppnår det samma starka rengöringseffekt som konventionella rengöringsmedel och tar effektivt bort olja och fettfläckar. Det lågskummande rengöringsmedlet optimerar användningen av avloppstankar och är ekonomiskt att använda med en koncentration på endast 0,5 procent. Det är idealiskt för underhållsrengöring av industriella och ESD-golv i logistikcenter, produktionsanläggningar, stormarknader, och tågstationer. Det kan användas manuellt eller i kombiskurmaskiner och är kompatibelt med oljeavskiljare.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|11
|Vikt (kg)
|10
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
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Användningsområden
- Fönsterrengöring