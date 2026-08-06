FloorPro Neutral Escalator Cleaner RM 758, 20l
Intensivt rengöringsmedel för hårda ytor på rulltrappor och rullband. Löser upp smuts i form av fett, olja och mineraler. Det speciella korrosionsskyddet skyddar maskinen och rulltrappans material. Lämplig för rengöring av Kone, OTIS, Fujitel, Schindler, MITSUBISHI, CNIM, DONG, YANG, HITACHI och TOSHIBA.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|7
|Vikt (kg)
|20
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|280 x 250 x 430
Produkt
- Specialrengöring för alla rulltrappor och rullramper
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Särskilt skonsam på ytor tack vare en neutral formulering
- Innehåller tillsats för korrosionsskydd för att skydda enheten och rulltrappan/-rampen
- Idealisk för användning med rulltrappstvätt från Kärcher
- Lätt skummande.
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Fri från fosfater
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområden
- Rulltrappor/rullramper