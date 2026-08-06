FloorPro Neutral Escalator Cleaner RM 758, 20l

Intensivt rengöringsmedel för hårda ytor på rulltrappor och rullband. Löser upp smuts i form av fett, olja och mineraler. Det speciella korrosionsskyddet skyddar maskinen och rulltrappans material. Lämplig för rengöring av Kone, OTIS, Fujitel, Schindler, MITSUBISHI, CNIM, DONG, YANG, HITACHI och TOSHIBA.