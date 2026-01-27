FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, 20l

Ett högaktivt specialrengöringsmedel för att ta bort gummidamm och däckmärken från industritruckar. Även effektiv för att ta bort hård nedsmutsning från olja och sot samt även polymer- och vaxskikt. Tejprester tas effektivt bort. Utan NTA.