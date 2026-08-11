Desinfektionsmedel, flytande RM 735, 5l

Neutralt desinfektionsmedel för sanitär rengöring av t ex djurstallar och andra ytor som ställer höga krav på desinfektion. Skonsam mot ytor. Bakteriedödande, svampdödande, och i viss mån virusdödande egenskaper (t.ex. Hepatit B).

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 5
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 8
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,1
Desinfektionsmedel, flytande RM 735, 5l
Desinfektionsmedel, flytande RM 735, 5l
Desinfektionsmedel, flytande RM 735, 5l
Desinfektionsmedel, flytande RM 735, 5l
Desinfektionsmedel, flytande RM 735, 5l
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Mejeri
  • Ytdesinficering
  • Väntrum och behandlingsrum
  • Gym och träningslokaler
  • Hygienutrymmen
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