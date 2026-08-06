PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l

Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshantering, toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 225
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Fatrengöring
  • Mejeri
  • Hygienutrymmen
  • Livsmedelstankbilar
Tillbehör