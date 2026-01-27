PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 2.5l
Aktivt och skonsamt koncentrat för högtryckstvättar för att avlägsna envis olja, smörja och mineralsmuts. Lämpligt för rengöring av fordon, presenningar och motorer. I sitt eco!efficiency-läge är den särskilt ekonomisk, effektiv och miljövänlig.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|2,5
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|4
|pH
|12,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3
Produkt
- Effektivt och ekologiskt högtrycksrengöringsmedel
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Miljö- och materialvänlig
- Angenäm och frisk doft
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Fri från fosfater
- Silikonfri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Ytavfettning
- Rengöring av presenning
- Golv- och ytrengöring