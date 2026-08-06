PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 20l
Aktivt och skonsamt koncentrat för högtryckstvättar för att avlägsna envis olja, smörja och mineralsmuts. Lämpligt för rengöring av fordon, presenningar och motorer. I sitt eco!efficiency-läge är den särskilt ekonomisk, effektiv och miljövänlig.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|12
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,9
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Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Ytavfettning
- Rengöring av presenning
- Golv- och ytrengöring