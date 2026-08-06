PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 200l

Aktivt och skonsamt koncentrat för högtryckstvättar för att avlägsna envis olja, smörja och mineralsmuts. Lämpligt för rengöring av fordon, presenningar och motorer. I sitt eco!efficiency-läge är den särskilt ekonomisk, effektiv och miljövänlig.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 12
Vikt inkl. förpackning (kg) 227,6
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 200l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 200l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 200l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 200l
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Ytavfettning
  • Rengöring av presenning
  • Golv- och ytrengöring
Tillbehör