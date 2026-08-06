PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency , 200l

Aktivt och skonsamt koncentrat för högtryckstvättar för att avlägsna envis olja, smörja och mineralsmuts. Lämpligt för rengöring av fordon, presenningar och motorer. I sitt eco!efficiency-läge är den särskilt ekonomisk, effektiv och miljövänlig.