PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 10l

Effektivt och varsamt tvättmedel för rengöring med högtrycksmaskin. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler. Lämplig för rengöring av fordon och motorer. NTA-fri.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 12,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 11,5
Produkt
  • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Skonsam mot material
  • Angenäm och frisk doft
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
  • Fri från fosfater
  • Silikonfri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405 Förvaras inlåst.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Ytavfettning
  • Rengöring av presenning
  • Golv- och ytrengöring
Tillbehör