PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 200l
Effektivt och varsamt tvättmedel för rengöring med högtrycksmaskin. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler. Lämplig för rengöring av fordon och motorer. NTA-fri.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|200
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|12,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|230
Produkt
- Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Skonsam mot material
- Angenäm och frisk doft
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Fri från fosfater
- Silikonfri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P405 Förvaras inlåst.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M st
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
- Högtryckstvätt Pro HD 400
Tidigare års produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/15 G
- HD 600
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 MX Plus
- HD 8/18-4 MX plus
- HD 9/18-4 Cage
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 SUPER
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
- Högtryckstvätt HD 7/16-4 MXA Car *EU
Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Ytavfettning
- Rengöring av presenning
- Golv- och ytrengöring