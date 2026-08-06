PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 1000l

Effektivt och varsamt tvättmedel för rengöring med högtrycksmaskin. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler. Lämplig för rengöring av fordon och motorer. NTA-fri.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1000
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 12
Vikt inkl. förpackning (kg) 1142
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 1000l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 1000l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 1000l
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 1000l
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Ytavfettning
  • Rengöring av presenning
  • Golv- och ytrengöring