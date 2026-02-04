PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55, 2,5l, 2.5l
Ett milt allroundrengöringsmedel för alla ytor. Löser snabbt upp olje-, fett- och emissionsnedsmutsningar. Rengör och vårdar skonsamt.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|2,5
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|4
|pH
|10
|Vikt (kg)
|2,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|129 x 127 x 300
Produkt
- Allrengöringsmedel för högtryck
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Mycket bra rengörande egenskaper, särskilt i kallt vatten
- Skonsam mot material
- Angenäm och frisk doft
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Silikonfri
- Lämplig för alkali-känsliga ytor (t ex aluminium)
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 7/10 CXF
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD trailer
- Högtryckstvätt Pro HD 400
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Fasadrengöring
- Textilytor