PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55, 2,5l, 2.5l

Ett milt allroundrengöringsmedel för alla ytor. Löser snabbt upp olje-, fett- och emissionsnedsmutsningar. Rengör och vårdar skonsamt.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 2,5
Förpackningsenhet (Del(ar)) 4
pH 10
Vikt (kg) 2,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,9
Mått (L × B × H) (mm) 129 x 127 x 300
Produkt
  • Allrengöringsmedel för högtryck
  • Löser upp olja, fett och mineralfläckar
  • Mycket bra rengörande egenskaper, särskilt i kallt vatten
  • Skonsam mot material
  • Angenäm och frisk doft
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
  • Silikonfri
  • Lämplig för alkali-känsliga ytor (t ex aluminium)
PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55, 2,5l, 2.5l
PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55, 2,5l, 2.5l
PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55, 2,5l, 2.5l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Fasadrengöring
  • Textilytor