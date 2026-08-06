PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43, 20l

Kraftfull fasadrengörare med gelformula. Avlägsnar olje-, fett- och miljösmuts. Lämplig för rengöring av fasader täckta med sten, tegel, grov puts, plast, trä eller glas.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 14
Vikt (kg) 23,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 24
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 230 x 420
Produkt
  • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • Perfekt för rengöring av fasader täckta med sten, tegel, grov puts, plast, trä eller glas.
  • Mycket goda fästegenskaper även på vertikala ytor tack vare gelformuleringen
  • Skonsam mot material
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • NTA-fri
PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43, 20l
PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
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Användningsområden
  • Fasadrengöring
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