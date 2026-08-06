PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l

Förhindrar kalkavlagringar upp till 150° C i värmeslingor i hetvattentvättar. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer man många års problemfri drift.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
pH 9
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 110 x 75 x 200
Produkt
  • Utförligt skydd och vård för högtryckstvättar för varmvatten
  • Särskilt för anordningar med systemanpassning för vård
  • Skyddar effektivt värmeslingan från igenkalkning
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • Fri från fosfater
  • NTA-fri
PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l
PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l
PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Avfettning och fosfatering
  • Ytavfettning
  • Maskinunderhåll, skydd mot kalkavlagringar