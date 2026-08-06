PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N, 10l
Naturlig, alkalisk aktiv rengöring gjord av förnybara råmaterial. Levererar en mycket hög rengöringseffekt och passar både kallvatten och hetvattentvättar.
PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N innehåller 99 % naturligt baserade ingredienser, 85 % växtbaserade ingredienser, 100 % biologiskt nedbrytbara tensider och inga färger, parfymer, mineraloljor eller liknande. Tensider, lösningsmedel och komplexeringsmedel är av naturligt ursprung men produkten är lika effektiv och kraftfull som petrokemiskt baserade rengöringsmedel. Rengöringsmedlet har ingen CLP-klassificering och därmed inga faropiktogram. Detta förenklar avsevärt transportering och hantering av produkten. Innehåller korrosionsskydd som gör den skonsam för maskindelar, maskiner, arbetsbänkar, golv, lådor, tankar, transportband och liknande vilket förhindrar skador på ytor. PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N är tillverkad i en CO2-neutral fabrik med hjälp av råmaterial som är restmaterial inom livsmedelstillverkning. Produktionen av råmaterialet har därför inte konkurrerat med ordinarie livsmedelstillverkning.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|11
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,2
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M st
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
- Högtryckstvätt Pro HD 400
Tidigare års produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/15 G
- HD 6/15 G Classic
- HD 600
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 MX Plus
- HD 8/18-4 MX plus
- HD 9/18-4 Cage
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 SUPER
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
- Högtryckstvätt HD 7/16-4 MXA Car *EU
Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Ytavfettning
- Golv- och ytrengöring