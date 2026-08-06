PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N innehåller 99 % naturligt baserade ingredienser, 85 % växtbaserade ingredienser, 100 % biologiskt nedbrytbara tensider och inga färger, parfymer, mineraloljor eller liknande. Tensider, lösningsmedel och komplexeringsmedel är av naturligt ursprung men produkten är lika effektiv och kraftfull som petrokemiskt baserade rengöringsmedel. Rengöringsmedlet har ingen CLP-klassificering och därmed inga faropiktogram. Detta förenklar avsevärt transportering och hantering av produkten. Innehåller korrosionsskydd som gör den skonsam för maskindelar, maskiner, arbetsbänkar, golv, lådor, tankar, transportband och liknande vilket förhindrar skador på ytor. PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N är tillverkad i en CO2-neutral fabrik med hjälp av råmaterial som är restmaterial inom livsmedelstillverkning. Produktionen av råmaterialet har därför inte konkurrerat med ordinarie livsmedelstillverkning.