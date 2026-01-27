PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 10l
Högkoncentrerat grundrengöringsmedel för högtryck. Rengör effektivt hårt sittande smuts, t.ex. fett, sot och rökhartser i alla temperaturområden. Utan NTA.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|13
|Vikt (kg)
|11,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 190 x 307
Produkt
- Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
- Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökhartser
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Angenäm och frisk doft
- Fri från fosfater
- Silikonfri
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Stallrengöring
- Fatrengöring
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Ytavfettning
- Livsmedelstankbilar
- Fasadrengöring