PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20l

Högkoncentrerat grundrengöringsmedel för högtryck. Rengör effektivt hårt sittande smuts, t.ex. fett, sot och rökhartser i alla temperaturområden. Utan NTA.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 13
Vikt (kg) 22,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 24,2
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
  • Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökhartser
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Angenäm och frisk doft
  • Fri från fosfater
  • Silikonfri
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • NTA-fri
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Stallrengöring
  • Fatrengöring
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Ytavfettning
  • Livsmedelstankbilar
  • Fasadrengöring
