PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 1000l
Högkoncentrerat grundrengöringsmedel för högtryck. Rengör effektivt hårt sittande smuts, t.ex. fett, sot och rökhartser i alla temperaturområden. Utan NTA.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1000
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|14
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1204
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Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Stallrengöring
- Fatrengöring
- Bil/motortvätt
- Detaljtvätt
- Ytavfettning
- Livsmedelstankbilar
- Fasadrengöring