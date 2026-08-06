PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 1000l

Högkoncentrerat grundrengöringsmedel för högtryck. Rengör effektivt hårt sittande smuts, t.ex. fett, sot och rökhartser i alla temperaturområden. Utan NTA.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1000
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 14
Vikt inkl. förpackning (kg) 1204
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 1000l
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 1000l
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 1000l
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 1000l
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Stallrengöring
  • Fatrengöring
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Ytavfettning
  • Livsmedelstankbilar
  • Fasadrengöring