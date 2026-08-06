PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 200l

Högkoncentrerat grundrengöringsmedel för högtryck. Rengör effektivt hårt sittande smuts, t.ex. fett, sot och rökhartser i alla temperaturområden. Utan NTA.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 200
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 14
Vikt inkl. förpackning (kg) 235
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 200l
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 200l
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 200l
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 200l
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Stallrengöring
  • Fatrengöring
  • Bil/motortvätt
  • Detaljtvätt
  • Ytavfettning
  • Livsmedelstankbilar
  • Fasadrengöring
Tillbehör