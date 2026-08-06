RM8381L, 1l
PressurePro Foam Cleaner är en skumrengörare för bekväm fordonsrengöring. Ytfilm, insektsrester och allmän nedsmutsning sköljs enkelt av samtidigt som det är skonsamt mot fordonslacken.
PressurePro Foam Cleaner RM 838 Direct är en snabbverkande skummetod som med hjälp av mikrokristaller ger en väldigt kort bearbetningsprocess på enbart en minut. Tack vare skumegenskaperna kan man arbeta enbart med skum och utan behov av mekaniskt slitage vilket är snällt mot fordonsytan och mindre arbetsamt för utföraren. Det har en väldigt låg förbrukning per bil och det behövs endast 15ml rengöringsmedel för en normalstor personbil.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|12
|pH
|12
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|366 x 232 x 298
Produkt
- Kraftfullt skumrengöringsmedel för beröringsfri fordonstvätt
- avlägsnar envisa olje- och fettfläckar samt sot, kåda, insektsrester och vägdamm
- förbättrad rengöringsprestanda tack vare mikrokristaller
- Mycket effektiv tack vare finporigt, voluminöst och vidhäftande skum
- Borstfri rengöring förhindrar att mikrorepor bildas
- extremt skonsam mot lack, paneler och aluminiumfälgar
- högeffektiv
- Mycket kort reaktionstid
- Angenäm och frisk doft
- VDA-kompatibel
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
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Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Rengöring av yrkesfordon