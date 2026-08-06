PressurePro Foam Cleaner RM 838 Direct är en snabbverkande skummetod som med hjälp av mikrokristaller ger en väldigt kort bearbetningsprocess på enbart en minut. Tack vare skumegenskaperna kan man arbeta enbart med skum och utan behov av mekaniskt slitage vilket är snällt mot fordonsytan och mindre arbetsamt för utföraren. Det har en väldigt låg förbrukning per bil och det behövs endast 15ml rengöringsmedel för en normalstor personbil.