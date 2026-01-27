Solar cleaner cleaning agents 99, 20l

Högeffektivt, skonsamt och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel för rengöring utan rester eller ränder av paneler och solenergianläggningar. Förebygger att kalkavlagringar bildas. För alla nivåer av vattenhårdhet. För borttagning av envis fågelspillning, pollen, rost och damm. Även lämplig för aluminiumramar.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
pH 9
Vikt inkl. förpackning (kg) 21,2
Produkt
  • Vinnare av Pulire Innovation Award 2013
  • För avlägsning av envis och fet smuts
  • Undvik kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet, även utan att byta avhärdare
  • Rengöringsmedel som torkar utan rester eller ränder
  • Minskar efterföljande nedsmutsning
  • Ingen skada på panelerna eller solenergimodulerna, samt på glas- eller plastytor, anodiserade eller normala aluminiumramar
  • Skonsam ytbehandling tack vare förbättrade glidegenskaper hos rengöringsborstarna
  • DLG-testat (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • Mycket effektiv
  • Kan spolas ned i avlopp som är kopplade till ett kommunalt avloppsreningsverk
  • Enkelt bionedbrytbart (i överensstämmelse med OECD-direktivet)
Solar cleaner cleaning agents 99, 20l
Solar cleaner cleaning agents 99, 20l
Solar cleaner cleaning agents 99, 20l
Solar cleaner cleaning agents 99, 20l
Solar cleaner cleaning agents 99, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Paneler och solenergianläggningar
Tillbehör