Solar cleaner cleaning agents 99, 20l
Högeffektivt, skonsamt och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel för rengöring utan rester eller ränder av paneler och solenergianläggningar. Förebygger att kalkavlagringar bildas. För alla nivåer av vattenhårdhet. För borttagning av envis fågelspillning, pollen, rost och damm. Även lämplig för aluminiumramar.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|pH
|9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|21,2
Produkt
- Vinnare av Pulire Innovation Award 2013
- För avlägsning av envis och fet smuts
- Undvik kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet, även utan att byta avhärdare
- Rengöringsmedel som torkar utan rester eller ränder
- Minskar efterföljande nedsmutsning
- Ingen skada på panelerna eller solenergimodulerna, samt på glas- eller plastytor, anodiserade eller normala aluminiumramar
- Skonsam ytbehandling tack vare förbättrade glidegenskaper hos rengöringsborstarna
- DLG-testat (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Mycket effektiv
- Kan spolas ned i avlopp som är kopplade till ett kommunalt avloppsreningsverk
- Enkelt bionedbrytbart (i överensstämmelse med OECD-direktivet)
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M st
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HG 43
- HG 64
- HWE 860
- Högtryckstvätt Pro HD 400
Tidigare års produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/15 G
- HD 6/15 G Classic
- HD 600
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 MX Plus
- HD 8/18-4 MX plus
- HD 9/18-4 Cage
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 SUPER
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
- Högtryckstvätt HD 7/16-4 MXA Car *EU
Användningsområden
- Paneler och solenergianläggningar