CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Ett kraftfull skumrengöringsmedel med aktiva rengöringsmedel för provisorisk rengöring som tar bort smuts från mattlugg medan det effektivt kapslar in smutsen (inkapslingsteknik). En integrerad luktborttagare tar effektivt bort obehagliga lukter. Smutsen kan enkelt dammsugas bort efter en kort torktid. Slutresultatet är att mattan kan snabbt användas igen. Mycket skonsam rengöringsverkan.
För användning med Kärchers textilrengöringsmaskiner och behöver inte sköljas bort tack vare iCapsol-teknologi. Smuts och doftföroreningar kapslas in och kan enkelt avlägsnas efter det har torkat med hjälp av en borstvalsdammsugare. Woolsafe-certifierad.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|6
|Vikt (kg)
|10,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 190 x 307
Produkt
- Med inbyggd lukteliminator. Avlägsnar effektivt obehagliga lukter som svett, urin, nikotin osv.
- Mycket kort torktid (bara 20 - 120 minuter).
- iCapsol-teknologi: ingen sköjning krävs, ytan är snart torr igen
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Särskilt lämpligt för mattvättmaskiner med ett borst- eller rondellsystem
- Skonsam mot material
- Utan blekmedel
- Förbättrar golvhygienen
- Angenäm och frisk doft
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H315 Irriterar huden.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P302 + P352b VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
Användningsområden
- Textilytor