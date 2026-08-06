CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l

Ett kraftfull skumrengöringsmedel med aktiva rengöringsmedel för provisorisk rengöring som tar bort smuts från mattlugg medan det effektivt kapslar in smutsen (inkapslingsteknik). En integrerad luktborttagare tar effektivt bort obehagliga lukter. Smutsen kan enkelt dammsugas bort efter en kort torktid. Slutresultatet är att mattan kan snabbt användas igen. Mycket skonsam rengöringsverkan.