CarpetPro Cleaner RM 760 Powder, 0.8kg
Populärt grundrengöringsmedel i pulverform för rengöring av textilier med enastående rengöringseffekt och med iCapsol inkapslingsteknik. Ingen tidskrävande sköljning krävs.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (kg)
|0,8
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|4
|pH
|9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
Produkt
- Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- iCapsol-teknologi: ingen sköjning krävs, ytan är snart torr igen
- Skonsam mot material
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Med inbyggd lukteliminator. Avlägsnar effektivt obehagliga lukter som svett, urin, nikotin osv.
- Snabbare torktid
- Förbättrar golvhygienen
- Utan blekmedel
- Angenäm och frisk doft
- WoolSafe certifierat
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
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Användningsområden
- Bilrekond
- Textilytor