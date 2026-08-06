CarpetPro Cleaner RM 760 Powder, 0.8kg

Populärt grundrengöringsmedel i pulverform för rengöring av textilier med enastående rengöringseffekt och med iCapsol inkapslingsteknik. Ingen tidskrävande sköljning krävs.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (kg) 0,8
Förpackningsenhet (Del(ar)) 4
pH 9
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Produkt
  • Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
  • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
  • iCapsol-teknologi: ingen sköjning krävs, ytan är snart torr igen
  • Skonsam mot material
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Med inbyggd lukteliminator. Avlägsnar effektivt obehagliga lukter som svett, urin, nikotin osv.
  • Snabbare torktid
  • Förbättrar golvhygienen
  • Utan blekmedel
  • Angenäm och frisk doft
  • WoolSafe certifierat
CarpetPro Cleaner RM 760 Powder, 0.8kg
CarpetPro Cleaner RM 760 Powder, 0.8kg
CarpetPro Cleaner RM 760 Powder, 0.8kg
CarpetPro Cleaner RM 760 Powder, 0.8kg
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
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Användningsområden
  • Bilrekond
  • Textilytor