CarpetPro Cleaner RM 764, 10l

Flytande djuprengörande textilrengöringsmedel. Passar för alla textilbelagda golv (inklusive matttor av syntetmaterial), utan blekmedel. Främjar golvhygien.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 9,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,8
Produkt
  • Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
  • Löser upp olja, fett och mineralfläckar
  • Med inbyggd lukteliminator. Avlägsnar effektivt obehagliga lukter som svett, urin, nikotin osv.
  • Skonsam mot material
  • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
  • Utan blekmedel
  • Förbättrar golvhygienen
  • Angenäm och frisk doft
  • Fri från fosfater
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Användningsområden
  • Bilrekond
  • Textilytor
Tillbehör