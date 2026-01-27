CarpetPro Cleaner RM 764, 10l
Flytande djuprengörande textilrengöringsmedel. Passar för alla textilbelagda golv (inklusive matttor av syntetmaterial), utan blekmedel. Främjar golvhygien.
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|9,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,8
Produkt
- Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Med inbyggd lukteliminator. Avlägsnar effektivt obehagliga lukter som svett, urin, nikotin osv.
- Skonsam mot material
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Utan blekmedel
- Förbättrar golvhygienen
- Angenäm och frisk doft
- Fri från fosfater
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Användningsområden
- Bilrekond
- Textilytor