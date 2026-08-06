CarpetPro Foam Blocker RM 761, 2.5l

Högeffektivt skumdämpande medel som motverkar skumbildning i smutsvattentanken.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 2,5
Förpackningsenhet (Del(ar)) 5
Vikt (kg) 2,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,6
Mått (L × B × H) (mm) 164 x 125 x 160
Produkt
  • Högeffektivt skumdämpningsmedel
  • Effektivt mot skumbildning i smutsiga vattentankar
  • Idealisk för användning i sprayextraktionsmaskiner, golvrengöringsmaskiner samt även i våta och torra dammsugare.
  • Extremt ekonomisk
CarpetPro Foam Blocker RM 761, 2.5l
CarpetPro Foam Blocker RM 761, 2.5l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H315 Irriterar huden.
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Bilrekond
  • Våtdammsugning
  • Textilytor
  • Detaljtvätt