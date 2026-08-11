Den flytande djuprengöraren avlägsnar effektivt olja, fett och mineralfläckar från mattor och stoppade möbler av både syntetiska och naturliga fibrer – lika effektivt som konventionella rengöringsmedel. Den är lämplig för sprayextraktion med maskiner som Puzzi och mattvättmaskiner (BRC). Tack vare iCapsol-teknologi kapslas smuts in, kristalliseras vid torkning och kan enkelt dammsugas upp. Sköljning behövs inte, vilket sparar tid och minskar fukten så att mattorna torkar snabbare och blir gångbara tidigare. WoolSafe-certifieringen bekräftar att produkten är lämplig för ömtåliga naturfibrer såsom ren ny ull och fårull. En integrerad luktabsorbent eliminerar obehagliga lukter och ger en fräsch doft. Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA består av över 99 procent naturbaserade ingredienser, med tensider framställda av vetekli och majs – restprodukter från livsmedelsindustrin. Produkten är fri från mineraloljor, mikroplaster, färgämnen, silikonolja och fosfater. Natural Cleaner är dessutom klassad som icke-farlig och utgör inget farligt gods, vilket gör den enkel att lagra och kostnadseffektiv att frakta.