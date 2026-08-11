Vatten
Kärcher tillhandahåller lämpliga behandlingskemikalier för felfri drift och utmärkta behandlingsresultat. Våra produkter har provats fram under ett antal år och är perfekt anpassade för specifika användningsområden och system.
Vattenbehållare
Kärcher erbjuder effektiva produkter för rengöring av vattenautomater, för felfri hygien och minimal risk för användaren.
Återvinning av avfallsvatten
Kärcher tillhandahåller lämpliga behandlingskemikalier för konsekvent och felfri drift av systemen samt utmärkta behandlingsresultat. Produkterna stöder bildandet av flagor som enkelt kan filtreras bort för att minska mängden bakterier i det behandlade återvunna vattnet.