Service Hotline

Nå bättre effektivitet med Service appen.

Efter en kort introduktionsprocess kan du spara alla kund och maskinuppgifter direkt i appen och som du sedan alltid har tillgång till.Lägg till en kort beskrivning av vad som behöver åtgärdas så säkerställer du att våra tekniker kan förbereda sig på bästa sätt inför besöket.

Skicka enkelt över all nödvändig information

Ditt serviceärende bearbetas snabbt och enkelt

Skicka ditt serviceärende när som helst på dygnet

Ange själv dagen du föredrar att teknikern besöker dig

Snabbt och enkelt

Kärchers serviceapp tillhandahåller support för våra företagskunder när som helst och överallt. Med fyra enkla steg kan du skicka in en felanmälan, begära underhållservice eller en kontroll. Skanna maskinkoden/streckkoden, lägg till ett foto på skadan eller maskinen, ange en önskad besökstid - klart !

En bekräftelse på att ditt serviceärende har mottagits skickas direkt till din mailadress och en servicetekniker bokas in för att passa din önskade besökstid.