KÄRCHER SUPPORT - COOR
Välkommen till Kärchers supportsida helt dedikerad till dig som avtalskund! Här hittar du kontaktinformation, avtal, serviceinformation, produktinformation och mycket annat.
Kärcher er avtalsleverantör
Välkommen till vår sida helt dedikerad vårt samarbete med Er på COOR! Vi har här samlat kontaktinformation, dokument som behövs vid beställning och produktinformation. Vi lägger löpande upp nytt material i den takt vi hinner producera den. Är det något specifikt Ni saknar och önskar att vi prioriterar så maila mig gärna detta så skall jag se till att det hamnar överst på Att-göra listan. En viktig support från vår sida är givetvis vår serviceavdelning. Den kontaktar ni antingen via vår hotline, via mail eller allra enklast med hjälp av vår service app. Med den kan ni dygnet runt rapportera in servicebehov eller felanmäla och vi får in all information vi behöver för att så smidigt som möjligt få Er maskin i funktionsdugligt skick igen. Med vänliga hälsningar, Daniel Melin Avtalsansvarig för Kärcher 031-577 305 daniel.melin@karcher.se Generell
Hyresmaskiner
Komplett service, innovativ rengöringsteknik och flexibel finansiering. Kärcher erbjuder flexibla leasing-alternativ för finansiering av produkter från investeringsvarusektorn. Oavsett vid fullt avskrivna, delvis avskrivna eller hyrköp: Kärcher erbjuder dig en skräddarsydd lösning för finansiering av våra produkter.
Beskrivning om filmens innehåll.
Beskrivning om filmens innehåll.
At location
Beskrivning av filmens innehåll.
Troubleshooting
Beskrivning av filmens innehåll.
Unpacking
Beskrivning av filmens innehåll
Quick-start
Service Hotline
Du får stöd av vår serviceorganisation under hela din Kärcher-maskins servicetid. Vart du än behöver oss finns vi eller en av våra partners på plats för att hjälpa dig.
Telefon 0771-456 123, mail service@karcher.se
Hyresavtal - Funktionshyra
För de maskiner som Ni önskar funktionshyra av oss skall ett hyresavtal upprättas. Detta kan vi självfallet upprätta åt er men vi Behöver en del uppgifter för att kunna fylla i det. Enklast är oftast Om Ni fyller i de delar som handlar om var maskinen kommer användas, kontaktpersoner och liknande. Klicka på länken här till höger för att ladda ner dokumentet. Maila den därefter till Daniel.
Produkter
Produkter för professionell användning. Att hitta den bästa lösningen för rengöringsarbeten är allt viktigare för alla typer av företag. Därför har vi skräddarsytt vårt omfattande utbud av produkter precis efter dina behov och minskar arbetstiden, kostnaderna och resursförbrukning utan att kompromissa med prestandan. Vi förstår ditt företags behov, oavsett inom vilket marknadsområde du är verksam.
Kärcher service
Du får stöd av vår serviceorganisation under hela din Kärcher-maskins servicetid. Vart du än behöver oss finns vi eller en av våra partners på plats för att hjälpa dig.
Den smidiga Kärcher appen för våra företagskunder.
Kärchers serviceapp – det trendsättande verktyget för att skicka servicemeddelanden snabbt och enkelt till Kärcher Service. Om någon av dina maskiner är i behov av service, spara all nödvändig information i din smartphone och vidarbefodra den direkt till Kärcher Service via appen.
Nå bättre effektivitet med Service appen.
Efter en kort introduktionsprocess kan du spara alla kund och maskinuppgifter direkt i appen och som du sedan alltid har tillgång till.Lägg till en kort beskrivning av vad som behöver åtgärdas så säkerställer du att våra tekniker kan förbereda sig på bästa sätt inför besöket.
- Skicka enkelt över all nödvändig information
- Ditt serviceärende bearbetas snabbt och enkelt
- Skicka ditt serviceärende när som helst på dygnet
- Ange själv dagen du föredrar att teknikern besöker dig
Snabbt och enkelt
Kärchers serviceapp tillhandahåller support för våra företagskunder när som helst och överallt. Med fyra enkla steg kan du skicka in en felanmälan, begära underhållservice eller en kontroll. Skanna maskinkoden/streckkoden, lägg till ett foto på skadan eller maskinen, ange en önskad besökstid - klart !
En bekräftelse på att ditt serviceärende har mottagits skickas direkt till din mailadress och en servicetekniker bokas in för att passa din önskade besökstid.
Allmänna funktioner i denna app
Startskärm, användaröversikt
Hantera ditt företag och din kontaktinformation, hantera servicemeddelanden: Skicka en påminnelse
Ange plats för enskilda maskiner
Hantera och logga din maskiner
Övrig information/krav:
- iOS version 5.0 eller högre
- Menyspråk tillgängliga: svenska, tyska, engelska
- Datalänkar kan innebära kostnader (beroende på din nätverksleverantör)
Service Hotline
Du får stöd av vår serviceorganisation under hela din Kärcher-maskins servicetid. Vart du än behöver oss finns vi eller en av våra partners på plats för att hjälpa dig.
Telefon 0771-456 123, mail service@karcher.se
Kärcher Fleet är det innovativa förvaltningssystemet för din maskinpark från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik.
Certifiera din verksamhet med Kärcher Klimatneutral Lokalvård. Konceptet för städbolag och lokalvård inom offentlig förvaltning som vill göra en insats för miljön och för en hållbar utveckling.