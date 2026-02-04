Världsunik med robust hållbarhet och sladdlös flexibilitet. Vår sladdlösa Puzzi 9/1 Bp textiltvätt. Det är den enda professionella batteridrivna modellen på marknaden och den upphör aldrig att imponera med sin expetionella prestanda och med maximal frihet att röra sig när man rengör dynor eller textila golvytor i alla typer av industrier, hotell, skolor, offentliga byggnader eller för all del i biluthyrningsföretag eller på bussar, tåg eller i stort sett överallt. Trots att den är så kraftfull är den extremt tyst jämfört med motsvarande nätdrivna modeller vilket gör den perfekt för arbeten i publika ytor. Den ergonomiska designen innebär att den enkelt kan bäras runt med endast en hand. För att nå bäst djuprengöring i textilfibrer sprayas rengöringslösningen ut under tryck ända in i materialet och sugs därefter upp igen med den upplösta smutsen. Som standardtillbehör ingår ett kort handmunstycke för maximal åtkomlighet, spray/sugslang, 2-i-1 behållare för rent och smutsigt vatten samt integrerad tillbehörsförvaring. När du beställer just den här modellen så kom ihåg att det kraftfulla 36V Kärcher Battery Power+ batteriet och motsvarande snabbladdare måste beställas separat.