Puzzi 9/1 Bp
Den batteridrivna Puzzi Bp ger maximal flexibilitet vid djuprengöring av textila ytor. Det ingår även ett handmunstycke. Batteri och laddare ingår ej.
Världsunik med robust hållbarhet och sladdlös flexibilitet. Vår sladdlösa Puzzi 9/1 Bp textiltvätt. Det är den enda professionella batteridrivna modellen på marknaden och den upphör aldrig att imponera med sin expetionella prestanda och med maximal frihet att röra sig när man rengör dynor eller textila golvytor i alla typer av industrier, hotell, skolor, offentliga byggnader eller för all del i biluthyrningsföretag eller på bussar, tåg eller i stort sett överallt. Trots att den är så kraftfull är den extremt tyst jämfört med motsvarande nätdrivna modeller vilket gör den perfekt för arbeten i publika ytor. Den ergonomiska designen innebär att den enkelt kan bäras runt med endast en hand. För att nå bäst djuprengöring i textilfibrer sprayas rengöringslösningen ut under tryck ända in i materialet och sugs därefter upp igen med den upplösta smutsen. Som standardtillbehör ingår ett kort handmunstycke för maximal åtkomlighet, spray/sugslang, 2-i-1 behållare för rent och smutsigt vatten samt integrerad tillbehörsförvaring. När du beställer just den här modellen så kom ihåg att det kraftfulla 36V Kärcher Battery Power+ batteriet och motsvarande snabbladdare måste beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Kraftfullt Kärcher Battery Power+ 36 V batteriFriheten av arbete utan sladd Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Kompatibel med alla maskiner i Kärchers 36V Battery Power+ batteriplattform
Hållbar och robust designLång livstid på motorer ger hög effektivitet Robust och hållbar pump Två stora knappar som kan hanteras bekvämt med handen eller foten
Ergonomisk design och extra kompakt handmunstycke
Avtagbar smart 2-i-1 behållare
- Enkel och snabb påfyllning av renvatten
- Bekväm och enkel tömning av smutsvatten
- Quick-start ingår för ökad användarvänlighet
Ergonomiskt bärhandtag
- Behändig transport med endast en hand
- Bekvämt välbalanserad maskin
- Sugröret integreras i bärhandtaget för säker och bekväm transport
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Alla tillbehör förvaras bekvämt på maskinen och finns på så sätt alltid nära till hands.
- Praktiskt inbyggd förvaring av rengöringstabletter
- Säker förvaring, även under transport
Låg vikt
- Bekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande
- Designad för längre användning utan att trötta ut användaren
- Entry-level modell i låg vikt
Låg ljudnivå
- Passar även vid rengöring i ljudkänsliga miljöer eller under nattarbete
- Ökar användarkomforten
- Väldigt tyst modell i entry-level segmentet
2-i-1 system med integrerat spray- och sugrör.
- Rengöringslösningen är sprayad djupt in i fibrerna under tryck
- Noggrann uppsugning av rengöringslösning och smuts
- Snabbtorkande
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Ytkapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|9 / 7
|Luftflöde (l/s)
|57
|Vakuum (kPa)
|15
|Sprayvolym (l/min)
|0,5
|Spraytryck (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbineffekt (W)
|550
|Pumpkapacitet (W)
|4
|Anslutningseffekt (W)
|575
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Nominell storlek på tillbehör ( )
|ID 32
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|540 x 332 x 460
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Spray- och sugslang: 2.5 m
- Skyddsfilter för motor
- Renvattenfilter
- Kort möbelmunstycke med handtag
- Förvaringsfack för rengöringstabletter
- Avtagbar 2-i-1 behållare
- Rengöringsmedel: RM 760 Tabs, 2 Tabletter
Standardutrustning
- Transportlås för slang
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Användningsområden
- För intensiv djuprengöring av textila ytor och möbler
- För periodisk rengöring och punktvis fläckrengöring av mattor
- För rengöring av alla textila ytor - inklusive bilindredning
- För djuprengöring av textila fibrer
- För djup punktrengöring av mindre textila golvytor