Reningsverk / Vattenåtervinning - Fordonstvätt WRB 2000 BIO
WRB 2000 Bio återvinner upp till 2000 l avloppsvatten från fordonstvättsystem till färskt återvinningsvatten per timme och återför det till cirkulationssystemet. Allt detta utan några kemikalier.
WRB 2000 biobiologiskt avloppsvattenreningssystem från vår partner aquadetox gör det möjligt för bil- och kommersiella fordonstvättsystem att spara upp till 98 % av sitt färskvatten. I denna naturliga process renar den upp till 2000 liter avloppsvatten per timme och matar tillbaka det till tvättsystemets vattenkrets som färskt återvinningsvatten. Vattnet, som rengörs utan några kemiska tillsatser, imponerar med sin höga kvalitet – det finns ingen grumling eller lukt. Den kompakta designen av WRB 2000 Bio möjliggör även installation i trånga utrymmen och utan markarbeten eftersom en separat oljeavskiljare inte behövs.
Egenskaper och fördelar
Biologisk rening av avloppsvatten
- Utan användning av flockningsmedel och andra kemikalier.
Utmärkt kvalitet på återvinningsvattnet
Konservativ användning av värdefulla resurser
- Utmärkt kostnad/nytto-förhållande.
Kompakt design
- Kan även installeras där utrymmesbesparing är en prioritet.
- Grusfilter som redan finns kan enkelt eftermonteras.
- Eftermontering utan kostsamt grävarbete.
Med typgodkännande
- Maximal återvinning enligt bilaga 49 AbwV.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Mått (L × B × H) (mm)
|2000 x 1000 x 2100