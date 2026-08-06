1,5 m sugslangsset för 1" sugslang (rör)
1,5 m sugslangsset med anslutningsfärdig, vakuumtät sugslang för anslutning av pumpar till 1-tums rörledningar på sugsidan. Idealisk för elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar.
Anslut helt enkelt pumpen direkt till en rörledning inomhus: med PerfectConnect 1,5 m sugsats för 1-tums (25 mm) sugrörledningar. Satsen innehåller en vakuumtät sugslang på 1,5 meter med en diameter på 3/4 tum och G1-anslutningsgänga (33,3 mm) på båda sidor, samt en anslutningsdel för 1 tums sugrörledningar. Denna sats kan väldigt lätt anslutas till sugsidan av trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar för hushållets vattentillförsel. Dess höga flexibilitet uppnår en väsentlig sänkning av buller i fasta installationer. Tätningsprincipen Kärcher PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär också att de kan sättas ihop snabbt och lätt och ger mycket pålitlig tätning för problemfri användning av pumpen.
Egenskaper och fördelar
Vakuumtät anslutning av pumpen till brunnen och rörledningarna
- När en hushållsmatarpump för servicevatten ansluts kan denna slang användas som flexibel anslutning på insugssidan för att upprätta en anslutning mellan pumpens rörsystem som inte förmedlar oljud.
Anslutningsstycke för icke-gängade 1-tums sugledningar
- Verktygslös anslutning av pumpen till 1-tums rörledningar.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|1,5
|Storlek på gänga
|G1
|Diameter
|3/4″
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|216 x 91 x 245
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc