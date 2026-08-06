Anslut helt enkelt pumpen direkt till en rörledning inomhus: med PerfectConnect 1,5 m sugsats för 1-tums (25 mm) sugrörledningar. Satsen innehåller en vakuumtät sugslang på 1,5 meter med en diameter på 3/4 tum och G1-anslutningsgänga (33,3 mm) på båda sidor, samt en anslutningsdel för 1 tums sugrörledningar. Denna sats kan väldigt lätt anslutas till sugsidan av trädgårdspumpar, elektriska tryckstegringspumpar och hushållspumpar för hushållets vattentillförsel. Dess höga flexibilitet uppnår en väsentlig sänkning av buller i fasta installationer. Tätningsprincipen Kärcher PerfectConnect hos BP-tillbehören innebär också att de kan sättas ihop snabbt och lätt och ger mycket pålitlig tätning för problemfri användning av pumpen.