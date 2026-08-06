1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad

Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Kompatibla maskiner
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