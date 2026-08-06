2-vägs anslutningsadapter till pump

För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).

För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Flexibel användning tack vare förslutningslock - använd antingen båda utlopp åt sidan eller en åt sidan och den andra uppåt. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).

Egenskaper och fördelar
Tvåvägskopplingsadapter
  • Snabb anslutning av vattenledning med invändig gänga till en pump med invändig gänga. För användning av en eller två aktiva utlopp. Inklusive plugg.
Flexibel installation
  • Optimal inpassning av anslutna slangar och ledningar.
Installation utan verktyg.
  • Anslutningen kräver inga verktyg.
Optimerad anslutningsgänga
  • Säker tätning av adaptern utan tätningstejp eller liknande.
Specifikationer

Tekniska data

Storlek 1" till 1"
Storlek på gänga G1
Diameter 1″
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 80 x 128 x 40

Standardutrustning

  • Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
  • För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.