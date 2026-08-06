2-vägs anslutningsadapter till pump
För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).
För anslutning av två vattenutlopp till pumpar med invändig gänga. Flexibel användning tack vare förslutningslock - använd antingen båda utlopp åt sidan eller en åt sidan och den andra uppåt. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).
Egenskaper och fördelar
Tvåvägskopplingsadapter
- Snabb anslutning av vattenledning med invändig gänga till en pump med invändig gänga. För användning av en eller två aktiva utlopp. Inklusive plugg.
Flexibel installation
- Optimal inpassning av anslutna slangar och ledningar.
Installation utan verktyg.
- Anslutningen kräver inga verktyg.
Optimerad anslutningsgänga
- Säker tätning av adaptern utan tätningstejp eller liknande.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek
|1" till 1"
|Storlek på gänga
|G1
|Diameter
|1″
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|80 x 128 x 40
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.